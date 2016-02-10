الحكم على 23 متهمًا بـ«أحداث ميدان لبنان» لـ 7 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز محاكمة 23 متهمًا، من بينهم:” 4 محبوسين، و19مخلي سبيلهم”.

وتنظر المحكمة اتهامهم في أحداث العنف التي نشبت بميدان لبنان، في نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 7 أبريل المُقبل، للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات عديدة، من بينها: “التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، التظاهر دون ترخيص، حيازة أسلحة غير مرخصة، حيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، فضلًا عن السلم الاجتماعي”.