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إصابة 26 موظفًا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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إصابة 26 موظفًا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا إصابة 26 موظفًا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أرشيفية انقلاب سيارة

أصيب 26 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة نقل، كانت تقلهم بطريق قرية رومان بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل أمام قرية رومان بمركز أبو قرقاص.

وبانتقال العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 181281 نقل المنيا، قيادة ياسر محمد عبد الرحيم 29 سنة سائق، ومقيم بقرية تونا الجبل بمركز ملوى، وكانت السيارة قادمة من قرية تونا الجبل باتجاه مدينة المنيا، وعلى متنها 26 شخصًا يعملون بوزارة الرى قسم حماية النيل، أختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب انفجار الإطار الخلفى، مما أدى إلى إنحرافها وانقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة جميع العمال وعددهم 26 مقيمون بقرية البراجيل بمركز ملوى، وترواحت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات وكدمات متفرقة.

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