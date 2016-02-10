محمد بن راشد يكرم الرعاة الرئيسيين للقمة بدورتها الرابعة

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الرعاة الرئيسيين للقمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة.

وقد أثنى سموه على جهود هذه الشركات والجهات الراعية مؤكدا أهمية تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة ودعمها للأحداث التي تستضيفها دولتنا عموما ودبي خاصة لما فيه خير بلدنا وشعبنا وسمعة دولتنا الطيبة.

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين القمة العالمية للحكومات والجهات الراعية التي تم تكريمها اليوم للدورة المقبلة للقمة في العام 2017.

وقع الاتفاقية معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس القمة وممثلو الجهات الراعية التي ضمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة " دو" وهي شريك رئيسي وصندوق أبوظبي للتنمية وهو شريك استراتيجي وهيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا" شريك الطاقة المستدامة وبلدية دبي شريك المدينة الذكية ومجموعة "أبراج" شريك ريادة الأعمال وموانئ دبي العالمية شريك رائد وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة شريك رائد .. ومن الشركاء المميزين أيضا الذين تم تكريمهم والمشاركة في التوقيع على الاتفاقية فهم " في. بي. إس" للرعاية الصحية ومجموعة " جيمس" للتعليم ومجموعة " لاندمارك" ومجموعة شركات " آر. بي" و"لولو" العالمية وشركة طيران الإمارات الناقل الرسمي للقمة والطاير للسيارات شريك السيارات الحصري.

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