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«العوضي» يطعن على براءة «منى عراقي» : الحكم خالف القانون وأقر ببلاغ كاذب

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«العوضي» يطعن على براءة «منى عراقي» : الحكم خالف القانون وأقر ببلاغ كاذب «العوضي» يطعن على براءة «منى عراقي» : الحكم خالف القانون وأقر ببلاغ كاذب

كشف المحامي طارق العوضي، أنه سيتقدم بطعن بالنقض وشكوى للتفتيش القضائي ضد حكم براءة منى عراقي من تهمة السب والقذف والتشهيير بالمتهمين في قضية حمام باب البحر .

وقال طارق العوضي إن الحكم خالف القانون وأغفل الثابت بالأوراق وقرر لمعلومات لا أصل لها بالأوراق، وهي معلومة أن مني عراقي تقدمت ببلاغ ضد الحمام وهي معلومة كاذبة ولا أصل ولا سند لها.

وأضاف “العوضي” أن الحكم لم يتناول الحلقة الأساسية المقام عنها الدعو، وهي الحلقة التى أذيعت بعد الحكم ببراءة المتهمين وعبارات الحكم تصلح لمقال صحفي وليست لحكم قضائي.

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