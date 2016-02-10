جنايات القاهرة تقضي ببراءة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي في قضية الكسب عير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، ببراءة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة النقض قد قضت في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد، عقب أن قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

وأحالت النيابة العامة أنس الفقي للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.