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7 أبريل.. النطق بالحكم على المتهمين بـ"أحداث ميدان لبنان"

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7 أبريل.. النطق بالحكم على المتهمين بـ"أحداث ميدان لبنان" 7 أبريل.. النطق بالحكم على المتهمين بـ"أحداث ميدان لبنان"
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم، الأربعاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر محاكمة 23 متهمًا، بينهم 4 محبوسين، و19 مخلى سبيلهم، فى قضية أحداث عنف ميدان لبنان لجلسة 7 أبريل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفيما عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة نظرا لانعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقضية العائدون من ليبيا داخل قاعة المحكمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم منها التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحو يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.

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