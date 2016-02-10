أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الإسكان يُكلف بطرح تنفيذ الـ 200 ألف وحدة الجاهزة وتخطيط الأراضي للمشروع

Google+ Print
وزير الإسكان يُكلف بطرح تنفيذ الـ 200 ألف وحدة الجاهزة وتخطيط الأراضي للمشروع وزير الإسكان يُكلف بطرح تنفيذ الـ 200 ألف وحدة الجاهزة وتخطيط الأراضي للمشروع

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي مشروع الإسكان الاجتماعي، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث ترتيبات طرح تنفيذ الـ٢٠٠ ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والتي كلف الرئيس بتنفيذها، لشريحة محدودي الدخل والشباب.

وكلف “مدبولي”، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة طرح تنفيذ الـ٧٥ ألف وحدة الجاهزة للطرح، والتي تم الاستقرار عليها في عدد من المدن الجديدة، بخلاف الـ٢٥ ألف وحدة التي من المفترض تنفيذها بالمحافظات.

ووجه مسئولي التخطيط والمشروعات بالهيئة بسرعة تخطيط الأراضي اللازمة لطرح ١٠٠ ألف وحدة سكنية أخرى بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إنه تم بالفعل الانتهاء من ١٠١ ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي ١٣ مليار جنيه.

وتنفذ الوزارة حاليًا حوالي ١٥٥ ألف وحدة أخرى، بإجمالي استثمارات تزيد على ٢٠ مليارًا، وتقدر قيمة الوحدات الـ٢٠٠ ألف التي كلف الرئيس بتنفيذها بما يزيد على ٢٦ مليار جنيه، وهو ما يعني أن الدولة ستضخ نحو ٥٩ مليار جنيه، لتنفيذ ٤٥٦ ألف وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل والشباب، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ ، وهو ما يؤكد توجه الدولة الحالي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذ المشروع يُعد الأضخم على مستوى العالم، ولذا كان موضع إشادة من مسئولي البنك الدولي، وأسهمت الجدية في التنفيذ في سرعة تخصيص قرض نصف مليار دولار من البنك الدولي للمشروع.
> وأشار إلى أن هناك عدة أهداف سيتم تحقيقها من خلال هذا المشروع، بخلاف توفير وحدات سكنية، في مجتمع سكني حضاري متكامل لشريحة محدودي الدخل والشباب، على رأسها تحقيق التنمية في ربوع مصر، وزيادة رقعة العمران، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حاليًا.
> وتسعى الدولة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، حيث يسهم هذا المشروع في توفير ما يزيد على ١,٣ مليون فرصة عمل، فطبقًا للدراسات التي أعدتها الوزارة، كل وحدة سكنية توفر فرصة عمل مباشرة، ومن ٢-٣ فرص عمل غير مباشرة، كما ترتبط صناعة التشييد والبناء بـ١٠٠ صناعة أخرى، وهو ما سيسهم فى زيادة تشغيل المصانع المختلفة، وإحداث انتعاشة اقتصادية، وزيادة معدلات النمو.
> ويذكر أن هذا المشروع يُعد حائط صد حقيقي في مواجهة العشوائيات، وتوفير المجتمعات السكنية الحضارية المخططة، وهو ما يسهم في منع ظهور عشوائيات جديدة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا