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اشتعال النيران بمدخل عقار سكنى بإمبابة الإطفاء تسيطر على الحريق

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اشتعال النيران بمدخل عقار سكنى بإمبابة الإطفاء تسيطر على الحريق اشتعال النيران بمدخل عقار سكنى بإمبابة الإطفاء تسيطر على الحريق
اشتعلت النيران بمدخل عقار سكنى بمنطقة المطار التابع لدائرة قسم إمبابة، بعدما ألقى عاطل زجاجة مولوتوف بالمدخل بعد نشوب مشاجرة مع أحد أفراد العقار، وتم إبلاغ غرفة الحماية المدنية بالبلاغ، والتى دفعت بسيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمدخل عقار بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء وفور وصولهم إلى المكان تم محاصرة النيران المشتعلة وتم إخماد الحريق بدون إصابات.

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