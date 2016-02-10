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القبض على عاطلين بحوزتهما 1000 قرص مخدر قبل ترويجها بالإسكندرية

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القبض على عاطلين بحوزتهما 1000 قرص مخدر قبل ترويجها بالإسكندرية القبض على عاطلين بحوزتهما 1000 قرص مخدر قبل ترويجها بالإسكندرية
تمكن النقيب محمد طبانة الضابط بإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة محرم بك، من ضبط "مسعد م ع" سن 24 عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العطارين، و"عبد اللطيف م ب" سن 20 عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك، بحوزتهما عدد "1000" قرص مخدر أثناء استقلالهما السيارة رقم س ب ع "قيادة الثانى".

أقر المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج، وتم تحرير المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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