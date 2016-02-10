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محافظ الإسماعيلية: الأولوية لأبناء المحافظة فى إسكان المدينة الجديدة

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محافظ الإسماعيلية: الأولوية لأبناء المحافظة فى إسكان المدينة الجديدة محافظ الإسماعيلية: الأولوية لأبناء المحافظة فى إسكان المدينة الجديدة
وأكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على أنه يسعى جاهدا ويقاتل من أجل الحفاظ على حقوق شعب الإسماعيلية وشبابها ومواطنيها، والعمل على تحقيق طموحاتهم وأمالهم، وأن حق أبناء الإسماعيلية فى هذا المشروع مكفول للجميع أولا وأخيرا، وأن الأولوية ستكون حتما لأبناء الإسماعيلية، جاء ذلك فى بيان أصدرتة الحملة اليوم بعد مقابلة مع اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بخصوص حق أبناء الإسماعيلية فى الحصول على وحدات سكنية فى مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأشار البيان إلى أن حملة عايز حقى بالإسماعيلية قامت بالتواصل مع جميع المسئولين عن مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة ومتابعة كافة مراحل البناء والتشطيبات للمساحات المختلفة للوحدات السكنية (90م-120م-145م-160م ) والتى سيتم تسليمها كمرحلة أولى يوم الاثنين الموافق 25 / 4 /2016، كما تتقدم أعضاء حملة عايز حقى بالإسماعيلية بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة مما يبرهن على خبرة وكفاءة عناصر القوات المسلحة، والتى تؤهلها دائما لتنفيذ كافة المهام بكفاءة واحترافية عالية.

وأكدت حملة عايز حقى بالإسماعيلية فى بيانها على أنهم مستمرون للدفاع عن حقوق أبناء الإسماعيلية الكرام ويسعون من أجل الحفاظ على حقوقهم والعمل على تحقيق طموحاتهم وأمالهم من خلال التواصل المستمر مع المسئولين على كافة الأصعدة.

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مصر 365