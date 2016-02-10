مؤسسة الإغاثة والطوارئ تدشن قافلة لعلاج مرضى العيون بالداخلة والفرافرة

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إن المحافظة تستقبل غدا الخميس أعضاء القافلة الطبية القادمة من مؤسسة الإغاثة والطوارئ فى تخصص الرمد وأمراض العيون للكشف وإجراء العمليات الجراحية بمركز الداخلة؛ لخدمة أهالى مركزى الداخلة والفرافرة، والتى تستمر فى عملها حتى يوم 14 فبراير، وذلك فى إطار جهود المحافظة لسد العجز فى التخصصات الطبية بقطاع الصحة.

وأضاف عشماوى أن استقدام تلك القوافل الطبية يعتبر أحد أهم الحلول المؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء مشروع كلية الطب البشرى بالمحافظة، والتى ستحقق اكتفاء كبيرا فى عدد الأطباء والتخصصات الطبية غير الموجودة على مستوى جميع مراكز المحافظة.