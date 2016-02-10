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بالصور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 58.4%

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بالصور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 58.4% بالصور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 58.4%
اعتمد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لعام 2015/ 2016 لطلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، بنسبة نجاح 58.4%.

وقال صلاح فتحى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 63453 طالبا، حضر منهم 62993 ونجح 36804 طلاب بنسبة نجاح 58.4% مضيفا أن نسبة النجاح لطلاب الإعدادية مكفوفين كان 100% والإعدادى مهنى صم وضعف سمع بنسبة 96.4% والثامن أمل صم بنسبة نجاح 94.5% والسادس نور مكفوفين بنسبة نجاح 85.93%.

وهنأ المحافظ الطلبة والطالبات الناجحين على مستوى المحافظة، متمنيا لهم دوام التفوق، مؤكدا أن الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائما دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل.

وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه بالإعلان عن النتائج بجميع المدارس فى وقت واحد وإعطاء الطلاب بيان درجات يضم جميع المواد الدراسية التى أدى التلاميذ الامتحان فيها.

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط (1)

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط (2)

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط (3)

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط (4)

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط (5)

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط (6)
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