«العوضي» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية بعد واقعة احتجازه في المطار

تقدم المحامي طارق العوضي، ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، بشأن وضع اسمه “مطلوب فوري” بمطار القاهرة، في جناية القبض والاحتجاز دون مسوغ من القانون.

وقال العوضي في بلاغه للنائب العام، إن جناية القبض والاحتجاز المعاقب عليها بالمادة 88 مكررا والمادة 280 ، والمادة281 ، وبالفقرة الثانية من نص المادة 282 من قانون العقوبات، بعد أن احتجازه لما يقرب من نصف ساعة بصالة واحد بمطار القاهرة الدولي وذلك دون مسوغ من القانون، وليس ادل على ذلك من انه تم اخلاء سبيل الطالب بعد تلك الفترة دون توجيه ثمة اتهام اليه ودون عرضه على أي جهة تحقيق.

وطالب “العوضي” في بلاغه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتطبيق عادل وحقيقي لنصوص الدستور والقانون وتوقيع الجزاء العادل على من يخالفهما حتى وان كان أحد أفراد أجهزة الامن.

ويقول العوضي في بلاغه إنه أثناء عودته من الدوحة مساء يوم 8 يناير 2016 واثناء قوفه أمام ضابط الجوازات لوضع خاتم الوصول على جواز سفره وأثناء قيام الضابط بوضع الجواز على جهاز الكمبيوتر أظهر الجهاز على شاشته باللون الأحمر عبارة ( مطلوب فورى ).

وأضاف “العوضي ” في البلاغ: ” طلب مني الضابط التوجه إلى مكتب الجوازات فسألته عن السبب فأخبرني أنه ربما تشابه أسماء.. فقمت بالرد عليه أنا بسافر تقريبًا كل شهرين مرة من حوالي 8 سنوات.. تشابه الأسماء ده جه فجأة النهارده، فأخبرني أن الموضوع داخل مكتب الجوازات”.

وتابع : “وعليه فقد توجهت إلى مكتب الجوازات، وبعد انتظار حوالي نصف ساعة، حضر ضابط برتبة رائد، وأعاد الجواز إلي وقاللي (اتفضل شكرا مش عاوزين منك حاجة؟)، سألته عن سبب ظهور عبارة مطلوب فوري على شاشة الكمبيوتر فأخبرني إن مفيش حاجة”.

وأضاف العوضي أنه وجه انذار علي يد محضر لوزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات وتم فتح تحقيق إداري وأرسلوا طلب حضر لي وتم إخباري من قبل موظف الشئون القانونية ان اسمى متشابه مع شخص يدعي طارق محمد صباح هارب من السجن منذ عام 2011.