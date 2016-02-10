صور| محافظ أسيوط يلتقي وفدًا من نادي هيئة قضايا الدولة

استقبل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وفدا من أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين الدين، نائب رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة النادي.

وتضمن اللقاء بحث مطالب الهيئة باقامة مقر دائم وعددا من الاستراحات وتوفير قطعة أرض فضاء لإنشاء نادي اجتماعي فرعي للهيئة.

وأشاد محافظ أسيوط، بدور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال والحق العام لافتا الى انها تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتشكل سدا منيعا ضد كل معتد على المال العام.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بوفد النادي، أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم نحو إنشاء مقر دائم ونادي اجتماعي واستراحات بمدينة أسيوط الجديدة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل بجانب الهيئة لتوفير 5 الاف متر بمدينة أسيوط الجديدة؛ لاستغلالها كمقر واستراحات لأعضاء هيئة قضايا الدولة.

فيما قال المستشار خالد زين الدين، إنه قام بعمل جولة في كافة محافظات الجمهورية؛ لبحث مطالب أعضاء هيئة قضايا الدولة، والتقى عددًا من المحافظين بالإضافة إلى افتتاح عددًا من النوادي الفرعية للهيئة بالمحافظات خلال الفترة السابقة.