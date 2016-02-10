محافظ الدقهلية: الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التربح بأراضى ومخصصات الدولة

أكد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أن هدفنا جميعا توفير مناخ استثمارى لجذب مستثمر الجاد لدعم الاقتصاد القومى والقبض والضرب بيد من حديد على كل من يحاول التربح بأراضى ومخصصات الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها (التخطيط والمالية والشئون القانونية رئيس مدينة جمصة) لفحص ومراجعة منطقة الخدمات أمام سور المنطقة الصناعية والتأكد من الالتزام بكل الإجراءات القانونية بشروط المزاد الذى تم انعقاده فى 2006 على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه، جاء ذلك خلال المرور الميدانى على المنطقة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتصميم موحد لكل المنشآت.



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