رفع وإزالة 229 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مغاغة وأبوقرقاص وسمالوط من رفع وإزالة عدد 229 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 6 أفدنة و12 قيراط و4 اسهم على مدار يومى 8و9 فبراير خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى جميع مراكز المحافظة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، أنه تم إزالة عدد 64 حالة تعدى بقرية أبا البلد مركز مغاغة منها 28 حالة أرض إصلاح زراعى بمساحة 17 قيراط و14 سهما وعدد 36 حالة أرض زراعية بمساحة فدان و6 قراريط و20 سهما كما تم إزالة عدد 121 حالة تعدى بقريتى بنى موسى وأبوقرقاص البلد بمركز ومدينة أبوقرقاص تنوعت التعديات مابين ( طرق ـ أرض زراعية ـ رى ـ أملاك دولة ) بمساحة 4 أفدنة و11 قيراط و18 سهما .

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من 43 حالة تعدى بقرية بنى غنى منها 11 حالة أرض زراعية وعدد 8 حالات تعدى على الطريق وعدد 24 حالة رى .

من جانبه وجه المحافظ بضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .