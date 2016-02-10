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ترميم طاحونة المنتزه الأثرية تمهيدا لإعادة افتتاحها للزوار العام الجارى

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ترميم طاحونة المنتزه الأثرية تمهيدا لإعادة افتتاحها للزوار العام الجارى ترميم طاحونة المنتزه الأثرية تمهيدا لإعادة افتتاحها للزوار العام الجارى
أكد محمد متولى، مدير إدارة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، استمرار جهود تنفيذ خطة تطوير طاحونة المنتزه، من خلال ترميمها، تمهيدا لإعادة افتتاحها للزوار العام الجارى.

وأضاف "متولى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مجموعة من أبرع أخصائيى الترميم الدقيق لترميم أدوات الطحن الخشبية الموجودة بطاحونة هواء المنتزه وعمل المعالجة اللازمة وتعقيم الأخشاب وسد الفجوات للحفاظ على أدوات الطحن الداخلية، وذلك تحت إشراف منطقة آثار شرق الإسكندرية.

,أشار مدير الآثار إلى أنه جارى تركيب كسوة "الريشة" بالقماش وإنشاء سياخ خشبية حولها وكشك للتذاكر،موضحا أنه سيتم عرض تقرير على أمين عام مجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين لإعادة افتتاحها بعد موافقة اللجنة الدائمة على إعادة الفتح.

وتقع طاحونة هواء المنتزه بحدائق قصر المنتزه، وهى عبارة عن بدن أسطوانى من الحجر الجيرى يعلوه طاقية خشبية على شكل مخروطى ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة ويمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من ثمانية ريش ويتوصل إلى داخل الطاحونة بمدخل معقود بعقد نصف دائرى ويشغلها من الداخل سلم حلزونى ملتحم بجدار الطاحونة يؤدى إلى غرفة علوية أرضيتها خشبية تحتوى على أدوات الطحن من مروحة خارجية - تروس داخلية – القادوس – قرصى الرحى - مخر الدقيق – زراع التحكم بدرجة نعومة الطحين.

ترميم طاحونة المنتزه الأثرية (1)

ترميم طاحونة المنتزه الأثرية (2)

ترميم طاحونة المنتزه الأثرية (3)

ترميم طاحونة المنتزه الأثرية (4)
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