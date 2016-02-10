طرح 12 طن "أوراك" دجاج مدعم فى 3 مناطق جديدة بالإسكندرية

بدأت مديرية التموين بالإسكندرية طرح 12 طن أرواك دجاج مدعم شرق المحافظة، وقال مبارك عبد الرحمن، وكيل الوزارة بمديرية تموين الإسكندرية، إنة تم طرح 12طن "أوراك الدجاج المدعمة" بمناطق المعمورة البلد، والحضرة القبلية، وحجر النواتية.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار خطة المديرية لطرح "أوراك" الدجاج المدعمة بالمناطق والأحياء الشعبية بسعر 9.5 جنيه للكيلو، من خلال السيارات المتنقلة.

وفى سياق مختلف، أشار "عبد الرحمن" إلى أنه تقرر مد فترة صرف سلع فرق نقاط الخبز إلى 11 فبراير الجارى للتجار من شركات الجملة، لإعطاء الفرصة للشركة لتدبير السلع ولضمان صرف مستحقات المواطنين من السلع.



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