الحكم بالإعدام على قاتلى طفل بالغردقة بإغراقه وإلقاء جثته فى صندوق قمامة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمود خلف، وعضوية كل من مصطفى كامل ومحمود عبد الله، وأمانة سر عبد الله سالم، بإحالة أوراق المتهمين "إيمان. ع. م" 32 سنة و"محمود. م" 20 سنة عاطل، فى قضية قتل طفل منطقة الصوب بالغردقة، لمفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأى فى الإعدام للمتهمين، وتحديد يوم 10 من أبريل المقبل للنطق بالحكم.

ترجع تفاصيل تلك الواقعة لشهر مارس من عام 2014، حيث كشف فريق البحث المكلف بالتحريات لغز مقتل طفل بمنطقة الصوب بالغردقة، وتبين أن الطفل كان يلعب خارج منزل ولى أمره بالتبنى المدعو أحمد الشرقاوى، وكانت تجاورهم فى المنزل ربة منزل سيئة السمعة تدعى "إيمان. ع. م" تبلغ من العمر 32 سنة، وكان الطفل الصغير دائم التشاجر مع أطفالها أثناء اللعب، إلا إنها قامت بالاستعانة بعشيقها العاطل المدعو "محمود. م" 20 سنة عاطل "المتهم الثانى"، ورتبا لخطف الطفل واستفزاز والده والحصول منه على فدية، بعد أن سمعا من آخرين أنه ميسور الحال ويمتلك أموالا بأحد البنوك.

وأثناء لعب الطفل خارج المنزل تمكنت ربة المنزل من خداع الطفل عن طريق جلب الحلوى له واختطافه، لكن صوت الطفل ارتفع نتيجة بكائه، فقام العاطل بكتم أنفاسه بيده وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قام بإغراقه فى برميل مياه ملىء بالمياه ومات فى الحال، وقامت ربة المنزل المشاركة فى جريمة القتل بتخبئة جثته تحت ملابسها داخل دولاب فى حجرتها.

وعندما سمعا صوت الأهالى بالخارج وهم يبحثون عن الطفل المختفى نزلا من مسكنهما وأخذا يبحثان معهم عليه، وفى منتصف ليلة الخميس الماضى ألقى المتهمان الجثة فى صندوق قمامة بجوار منزل الأسرة المتبنية له.

واعترفت ربة المنزل وعشيقها العاطل بتلك الأقوال بعد ضبطهما أمام رجال مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، وتم إخطار النيابة العامة والتى أمرت بحبسهما 4 أيام، آنذاك وحكمت المحكمة اليوم بإحالة أوراقهما للمفتى.

إحالة أوراق 4 متهمين قتلوا 2 وأصابوا 3 آخرين فى مشاجرة بقنا للمفتى