محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

اعتمد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات التيرم الأول للصف الثالث الإعدادى، بحضور اللواء خالد جبرتى السكرتير العام والدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

أعلن محافظ الفيوم أن عدد المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادى التيرم الأول بلغ عددهم 49175 طالبا، والعدد الإجمالى للناجحين بلغ 34930 طالبا بنسبة نجاح 71,03 %.

أما فيما يتعلق بنتيجة امتحانات التيرم الأول لذوى القدرات الخاصة، فأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بخصوص الصف السادس الابتدائى مدارس النور للمكفوفين كانت نسبة النجاح 90%، والصف الثالث الإعدادى المهنى للصم وضعاف السمع كانت نسبة النجاح 92,5% والصف الثالث الإعدادى مدارس النور للمكفوفين 100% والصف الثامن الابتدائى لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع 100%..

>وعقب اعلان النتيجة اعرب المستشار وائل مكرم عن بالغ تهنئته للطلبة الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.