محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

اعتمد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات التيرم الأول للصف الثالث الإعدادى، بحضور اللواء خالد جبرتى السكرتير العام والدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
أما فيما يتعلق بنتيجة امتحانات التيرم الأول لذوى القدرات الخاصة، فأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بخصوص الصف السادس الابتدائى مدارس النور للمكفوفين كانت نسبة النجاح 90%، والصف الثالث الإعدادى المهنى للصم وضعاف السمع كانت نسبة النجاح 92,5% والصف الثالث الإعدادى مدارس النور للمكفوفين 100% والصف الثامن الابتدائى لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع 100%..
أعلن محافظ الفيوم أن عدد المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادى التيرم الأول بلغ عددهم 49175 طالبا، والعدد الإجمالى للناجحين بلغ 34930 طالبا بنسبة نجاح 71,03 %.
أما فيما يتعلق بنتيجة امتحانات التيرم الأول لذوى القدرات الخاصة، فأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بخصوص الصف السادس الابتدائى مدارس النور للمكفوفين كانت نسبة النجاح 90%، والصف الثالث الإعدادى المهنى للصم وضعاف السمع كانت نسبة النجاح 92,5% والصف الثالث الإعدادى مدارس النور للمكفوفين 100% والصف الثامن الابتدائى لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع 100%..
>وعقب اعلان النتيجة اعرب المستشار وائل مكرم عن بالغ تهنئته للطلبة الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.