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وكيل مجلس النواب: هيئة المكتب ترفض استقالة سرى صيام خلال اجتماعها اليوم

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وكيل مجلس النواب: هيئة المكتب ترفض استقالة سرى صيام خلال اجتماعها اليوم وكيل مجلس النواب: هيئة المكتب ترفض استقالة سرى صيام خلال اجتماعها اليوم
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب سترفض استقالة المستشار سرى صيام، خلال اجتماعها المقرر عقده بعد قليل للنظر فيها، مؤكدًا أن قرار الاستقالة كان متسرعًا، وتابع: "مر على انعقاد المجلس شهر واحد، وباقى خمس سنوات".

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المستشار سرى صيام لن يحضر اجتماع اليوم، مضيفاً: "سنرسل له خطاب بحضور اجتماع آخر لهيئة المكتب لمناقشة الاستقالة معه، ومحاولة إقناعه بالعدول عنها، لوجود علاقة إنسانية كبيرة تربطنا، فضلًا عن أن البرلمان يحترم القامات الوطنية".


>- بعد استقالة سرى صيام.. نواب يضعون روشتة لتجنب الاستقالات.. محمد العرابى: ملء وقت النواب بتعجيل تشكيل اللجان.. وهيثم الحريرى: تعديل سياسات المجلس وتطبيق اللائحة والمساواة بين الأعضاء

- توابع زلزال استقالة "سرى صيام".. "دعم مصر": سنرفضها فور عرضها على الجلسة العامة.. "المصريين الأحرار": سنقنعه بالعدول عنها.. مستقبل وطن: سنقبلها حال إصراره..الوفد: ننتظر تطورات الأحداث لتحديد موقف حاسم

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