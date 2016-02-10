وكيل مجلس النواب: هيئة المكتب ترفض استقالة سرى صيام خلال اجتماعها اليوم

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب سترفض استقالة المستشار سرى صيام، خلال اجتماعها المقرر عقده بعد قليل للنظر فيها، مؤكدًا أن قرار الاستقالة كان متسرعًا، وتابع: "مر على انعقاد المجلس شهر واحد، وباقى خمس سنوات".

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المستشار سرى صيام لن يحضر اجتماع اليوم، مضيفاً: "سنرسل له خطاب بحضور اجتماع آخر لهيئة المكتب لمناقشة الاستقالة معه، ومحاولة إقناعه بالعدول عنها، لوجود علاقة إنسانية كبيرة تربطنا، فضلًا عن أن البرلمان يحترم القامات الوطنية".

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