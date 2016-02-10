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السياحة تشارك فى فعاليات بورصة ميلانو الدولية للسياحة والسفر

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السياحة تشارك فى فعاليات بورصة ميلانو الدولية للسياحة والسفر السياحة تشارك فى فعاليات بورصة ميلانو الدولية للسياحة والسفر
أعلنت وزارة السياحة، إن وفداً من القطاع السياحى الحكومى والخاص، والمكتب السياحى المصرى بايطاليا سيشارك فى فعاليات معرضBIT الدولى للسياحة والسفر بمدينة ميلانو"بورصة ميلانو"التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 11-13 من فبراير الجارى.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، أن هذا الملتقى يُعد من أهم البورصات السياحية في العالم حيث يشارك فيها صناع القرار السياحي وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم بما يعد فرصة حقيقية للترويج للمقصد السياحي المصري .

وأشارت الوزارة ، إلى أن إيطاليا تعد من أهم الأسواق السياحية إلى ، واحتلت المرتبة السادسة من حيث عدد السائحين العام الماضى وهي أول دولة حققت رقم المليون سائح إلى مصر عام 2004، الأمر الذي يعكس عشق الايطاليين للمقصد المصرى، مشيراً إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2015 من إيطاليا بلغ 333 ألف سائح .
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