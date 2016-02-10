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حديقة حيوان الزقازيق: القرد حاول الانتحار بعض نفسه بعد امتناع زوجته عنه

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حديقة حيوان الزقازيق: القرد حاول الانتحار بعض نفسه بعد امتناع زوجته عنه حديقة حيوان الزقازيق: القرد حاول الانتحار بعض نفسه بعد امتناع زوجته عنه
قال المهندس أيمن لطفى، مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، إن حالة الهياج التى تعرض لها "قرد"، ومحاولته الانتحار من "هرش وعض" بصورة وحشية أدت إلى إصابته بجرح قطعى بالقدم، سببها امتناع زوجته عنه لرعايتها رضيها وأنها "حامل" فى نفس الوقت.

وأوضح مدير الحديقة لـ"اليوم السابع"، أنه سبق وتعرض لمثل هذة الحالة فى الولادة السابقة، لافتا إلى أنه قرد عجوز عمره 17 عاما، ومن فصيلة النيل الأزرق ويعيش هو وزوجته وأولاده الاثنين والرضيع، وفور ملاحظة الحارس بدء حالة الهياج قام بعزله فى القفص السفلى بعيدا عن الرضيع تخوفا لقيامه بقتله، مشيرا إلى أن الطبيب البيطرى يتابع حالته خاصة أنه يعانى من التهاب فى الغدد الليمفوية بسبب عدم تفريغ طاقة الجنسية، والتى أدت لهذا الهياج.

وأضاف، أنه يوجد فى الحديقة 3 أنواع من القرود، الحبشى والسوادنى والنيل الأزرق، وأن الحادث وقع فقط مع النوع الأخير، نافيا وقوع حالات وفيات بين القرود فى الحديقة.

يذكر أن أشخاصا قد تداولت صورا للقرد المصاب داخل الفقص، ادعت أن القرد أكل قدمه نتيجة الجوع وعدم تقديم وجبات طعام كافية له.

صحافة المواطن: "الجوع كافر".. حيوانات تلتهم قدمى"قرد" بحديقة حيوان الزقازيق
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