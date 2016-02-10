محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ57.7% والابتدائية بـ69.6%

اعتمد محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعداية للفصل الدراسى الأول ونتيجة الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%
أكد طه بخيت محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح فى الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بلغت 69.6 % بينما بلغت نسبة النجاح فى الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى 57.7 % على مستوى الإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر .
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنه تم مراجعة النتائج وأعمال التصحيح بدقة، وأن نسب النجاح والإحصائيات دقيقة جدا ومعبرة عن النتائج.
>- محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%