محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ57.7% والابتدائية بـ69.6%

اعتمد محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعداية للفصل الدراسى الأول ونتيجة الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى.

أكد طه بخيت محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح فى الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بلغت 69.6 % بينما بلغت نسبة النجاح فى الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى 57.7 % على مستوى الإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنه تم مراجعة النتائج وأعمال التصحيح بدقة، وأن نسب النجاح والإحصائيات دقيقة جدا ومعبرة عن النتائج.

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