نائبه:على الدولة تدشين حملات توعية للحد من انتشار الفيروسات بدلا من صرف نصف مليار جنيه سنويا على العلاج

قال النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن محافظة الجيزة بحاجة إلى مبنى لعلاج الفيروسات، مشيرا إلى ضرورة تخصيص دور كامل لجراحات الولادة للحالات المصابة بالفيروسات، لأن كثير من المستشفيات، ترفض استقبالهم، خوفا من العدوى.

وأضافت النائبة، خلال تصريحات خاصة لبرنامج (عين على البرلمان)، أثناء جولتها بمستشفى حميات إمبابة، إنه من غير المعقول أن تقوم الدولة بصرف نصف مليار جنيه سنويا، لعلاج الفيروسات، ثم نتيجة للسلوكيات الخاطئة تنتقل الفيروسات بين المرضى والمواطنين، مشيرة إلى أنه لابد للدولة أن تقوم بحملات توعية للحد من انتشار المرض.