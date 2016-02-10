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حبس صاحب محل 4 أيام لاتهامه بقتل زوج شقيقته فى مصر القديمة

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حبس صاحب محل 4 أيام لاتهامه بقتل زوج شقيقته فى مصر القديمة حبس صاحب محل 4 أيام لاتهامه بقتل زوج شقيقته فى مصر القديمة
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار شريف أشرف، حبس صاحب محل متهم بقتل زوج شقيقته بمصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنها.

تلقى قسم شرطة القديمة، بلاغًا يفيد عثور الأهالى على جثة عامل أمام مسكنه، وانتقل فريق من النيابة العامة، وبمناظرة الجثة تبين تلقيها 30 طعنة أسفرت عن الوفاة، وتبين من التحقيقات تعدد علاقات المجنى عليه النسائية.

واعترف المتهم أنه كان يشاهد فتيات تتردد على المجنى عليه - الزوج - فى غياب شقيقته، وفى يوم الحادث استغل المتهم سفر شقيقته لشرم الشيخ، وصعد لشقة زوجها، ودفعه أثناء فتحه باب الشقة، ثم سدد له عده طعنات أودت بحياته.

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مصر 365

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