اشتعال النيران بشقة سكنية بالبدرشين و4 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بالطابق الثانى لعقار مكون من 5 طوابق بالعزبة الشرقية بالبدرشين، دون معرفة أسباب الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران بعقار سكنى بالبدرشين وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبته 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتمت محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.