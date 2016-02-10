سقوط 10عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على 10 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة والبانجو فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم أول بضبط المتهم "مهدى. م. م" 25 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان وبحوزته ( 4 ) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالى (50 جرام) ومبلغ مالى 425 جنيها، وتليفون محمول بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثالث من ضبط المتهم "إبراهيم. أ. ع" 26 سنة عاطل مقيم المرحلة السابعة ــ دائرة القسم سبق اتهامه فى عــدد 2 قضية بتهم "مخدرات، سلاح بدون ترخيص" وبحوزته (30 قرصا مخدرا ) وهاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 50 جنيها وبمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير القبض على المتهم "عاطف م. أ" 39 سنة عاطل مقيم مساكن البنك ــ المستقبل ــ دائرة مركز أبو صوير وبحوزته (60) قرص مخدر، ومبلغ مالى 370 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة القنطرة شرق من ضبط المتهم "عيد. م. م" 27 سنة عاطل مقيم شارع البنك الأهلى ــ دائرة القسم وبحوزته (38) قرصا مخدرا، كذا سلاح أبيض "مطواة" وتليفون محمول ومبلغ مالى 50 جنيها بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير من ضبط المتهم "محمود .ح. أ" 29 سنة عاطل مقيم البعالوة ــ دائرة مركز التل الكبير وبحوزته 270 قرصا مخدرا ومبلغ مالى قدره 5500 جنيها وتليفون محمول بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه كما تمكنوا من ضبط المتهم "أحمد. ا. س" 25 سنةعاطل مقيم الحمادة ــ دائرة المركز وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "سعيد. أ. م" 37 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة القسم سبق اتهامه فى 22 قضية سرقات ومخدرات، مسجل شقى خطر تحت رقم 653 فئة جسرقات عامة وبحوزته 60 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض "مطواة"، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وضبط ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين المتهم "يونس .م. س" 22 سنة عاطل مقيم الدواويس ــ دائرة المركز وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى 50 جراما وتليفون محمول، ومبلغ مالى قدره 400 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه كما تمكنوا من ضبط المتهم "محمد. ح. ع" 40 سنة عاطل مقيم الوابورات ــ دائرة المركز وبحوزته 70 قرصا مخدرا بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كما إلقاء القبض على كل من المتهم" محمد. ب. ع" 31 سنة عاطل مقيم الدواويس ــ دائرة المركز والمتهم "صابر. م. م " 28 سنة عاطل مقيم الخفيج ــ دائرة مركز القصاصين حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما 18 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 100 جرام، ومبلغ مالى قدره 850 جنيها.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.