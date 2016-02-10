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ضبط 3 طن بنزين و1000 إسطوانة بوتاجاز مهربة بمركز أبنوب بأسيوط

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ضبط 3 طن بنزين و1000 إسطوانة بوتاجاز مهربة بمركز أبنوب بأسيوط ضبط 3 طن بنزين و1000 إسطوانة بوتاجاز مهربة بمركز أبنوب بأسيوط
شنت مديرية تموين أسيوط بالتنسيق مع مباحث حملة تموينية مكثفة بمركز أبنوب لضبط السلع الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي وأسفرت عن تحرير 39 قضية تموينية متنوعة وضبط 3 طن و299 لتر بنزين 80 مدعم و1000 اسطوانة بوتاجاز.

وشدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط علي ضرورة متابعة الاسواق ومراقبة الأسعار خاصة السلع الأساسية التي تهم المواطن وفي مقدمتها السلع التموينية في إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار.

وأوضح العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط انه تم ضبط المتهم ( ع . ع . ف) صاحب محطة وقود بمدينة أبنوب حيث قام بتجميع 3 طن و299 لتر بنزين 80 وبيعها بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع مضيفا انه تم ضبط المتهم ( أ . ع ) صاحب مستودع بقرية بني محمد وبحوزته 600 إسطوانة بوتاجاز منزلية زنة 12.5 كيلو و100 إسطوانة كبيرة الحجم زنة 25 كيلو لبيعها بطرق غير مشروعة كما انه تم ضبط المدعو ( خ . ش ) صاحب مستودع بمدينة أبنوب وقام بتجميع 299 إسطوانة بوتاجاز زنة 12,5 كيلو.

وأوضح صالح عبد الله وكيل وزارة التموين انه تم تحرير 39 قضية تموينية للمخالفين تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات الخبز وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وانتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة إلي إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص وتجميع سلعة مدعمة والتصرف فيها بدون وجه حق .
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مصر 365

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