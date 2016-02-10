"متضررى الإسكان ببورسعيد": سنقدم بلاغا للنيابة الإدارية ضد إدارة التسكين

أكد هيثم وجيه طويلة منسق عام رابطة متضررى الإسكان ببورسعيد، من خلال بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه أعد مذكرة تفصيلة مدعمة بالمستندات الدامغة لتقديمها لرئيس النيابة الإدارية ضد المسئولين عن إدارة التسكين ببورسعيد.

وأشار "هيثم" فى بيانه، إلى أن البلاغ يتضمن واقعة تضليل المواطنين والتعتيم حول عدم الإعلان عن أحقيات المستحقين للوحدات السكنية على مدار 3 سنوات، ما أدى إلى إهدار المال العام فى بحوث اجتماعية وهمية، وتأخير متعمد من قبل المسئولين لإعلان أحقيات مشروعات الإسكان.

وقال البيان إن المحافظ سبق وأن أعلن بأنه تم إرسال ملفات المواطنين المنتفعين بالمشروع لوزارة الإسكان التى أعلنت بدورها البدء فى تسليم المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية عدا بورسعيد.

وتطرق البيان إلى قرار السكرتير المساعد السابق بتأجيل مشروع الإسكان التعاونى لحين الانتهاء من بحوث المشروع الاجتماعى، ما أدى إلى تأخيره.

ومن جهة أخرى، ناشد هيثم وجيه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمحاسبة كل من قام بالإشراف على ملف إسكان المشروع الاجتماعى الذين أهدروا أموالهم على صرف الرواتب وبدلات اللجان دون فائدة عادت على المنتفعين بالمشروع.