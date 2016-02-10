739 زائرًا بمدينة سانت كاترين اليوم.. وعبور 291 سائحًا منفذ طابا البرى

أكد خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أن مدينة سانت كاترين يزورها اليوم الأربعاء 739 زائرًا من مختلف الجنسيات؛ للاستمتاع بهواء سانت كاترين النقى وزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى والاستمتاع برحلات السفارى.

وأكد أن الزائرين ضمن سياحة اليوم الواحد، حيث يستمتعون طوال اليوم بالتنقل والتنزه داخل المدينة، والمغادرة فى اليوم نفسه. وبلغت نسبة إشغالات داخل بعض الفنادق صفر، إضافة لفندقين يعملان بصفة شبه منتظمة، ونسبة السياحة اليوم لا تتعدى 7%، فى حين تصل درجة حرارة الجو اليوم نهارًا 16 درجة مئوية، ولكنها تختلف تمامًا مع غروب الشمس لتصل إلى تحت الصفر.

وأشار اللواء باهر نور الدين، رئيس مدينة طابا، إلى أن منفذ طابا البرى استقبل اليوم الأربعاء 291 سائحًا من مختلف الجنسيات، وغادر المنفذ 154 سائحًا بعد استمتاعهم بمتنزهات طابا، وحالة الجو المستقرة.