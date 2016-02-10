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أليجري يرفض الرد على تقارير تشيلسي

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أليجري يرفض الرد على تقارير تشيلسي أليجري يرفض الرد على تقارير تشيلسي

رفض ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الرد على التقارير التي ربطته بتدريب تشيلسي في الموسم المقبل خلفا لجوس هيدينك المدرب الحالي والتي تنتهي ولايته بنهاية الموسم.

وربطت عدد من التقارير مدرب يوفنتوس الحالي بخلافة جوس هيدينك مدرب تشيلسي بدءا من الموسم المقبل.

وكان أليجري قد نفى تلك التقارير أيضا في وقت سابق.

وفي تصريحات المدرب لشبكة "سكاي إيطاليا" قال: "لا يوجد شيء لكي أقوله، لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي شيئا لم يكن موجودا من الأساس".

وتابع المدرب الفائز بالدوري الإيطالي مع ميلان ويوفنتوس "أريد أن ينتهي هذا الأمر الآن، ما يهمني حاليا أن أصل لنهاية الموسم مع يوفنتوس وأنا فائز بلقب".

وكان يوفنتوس قد فاز بـ17 من آخر 18 مباراة خاضوها في كل المسابقات ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني برصيد 54 نقطة في جدول الترتيب خلف نابولي المتصدر بفارق نقطتين.

ويواجه يوفنتوس نظيره نابولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 على ملعب البيانكونيري.

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