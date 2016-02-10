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تقرير سعودي - عبد الشافي ضحية التشخيص الخاطيء

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تقرير سعودي - عبد الشافي ضحية التشخيص الخاطيء تقرير سعودي - عبد الشافي ضحية التشخيص الخاطيء

قالت صحيفة عكاظ إن محمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة كان من المفترض خضوعه لعملية جراحية منذ فترة.

ونشر الفريق السعودي بيانا رسميا الثلاثاء أكد فيه أن الدولي المصري يعاني من ارتشاح في الركبة اليمنى سيحتاج إلى عملية جراحية بالمنظار للتخلص منه.

وخرج لاعب الزمالك السابق مصابا في لقاء فريقه أمام الخليج يوم الجمعة الماضي بعدما أصيب في الشوط الأول.

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها أن عبد الشافي كان يحتاج للتدخل الجراحي منذ تعرضه للإصابة في مباراة الهلال بالدور الأول من دوري عبد اللطيف جميل.

وأكدت أن اللاعب سيسافر إلى خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل منتخب مصر قبل أن يخضع للعملية الجراحية اللازمة.

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فيديو اليوم السابع

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