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فيديو| وكيل مجلس النواب يطالب «سري صيام» التراجع عن الاستقالة حرصًا على مصلحة الوطن

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فيديو| وكيل مجلس النواب يطالب «سري صيام» التراجع عن الاستقالة حرصًا على مصلحة الوطن فيديو| وكيل مجلس النواب يطالب «سري صيام» التراجع عن الاستقالة حرصًا على مصلحة الوطن

المستشار سري صيام – أرشيفية

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه على المستشار سري صيام أن يتراجع عن استقالته حرصًا على مصلحة الوطن، واحتراما لحب زملائه وتقديرهم له.

وأضاف “وهدان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (عين على البرلمان)، على قناة “الحياة2″، اليوم الأربعاء، إن المستشار سري صيام قامة وقيمة قانونية كبيرة، مشيرا إلى أنه يحظى بحب واحترام وتقدير من جميع النواب، مضيفًا أن هناك اجتماع في الثانية ظهر اليوم، بحضور رئيس المجس ووكيليه وأمين عام المجلس، وذلك لبحث استقالة المستشار سري صيام، ومعرفة أسبابها.

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