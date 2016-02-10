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إصابة 3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة في الشيخ زويد

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إصابة 3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة في الشيخ زويد إصابة 3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة في الشيخ زويد

أرشيفية

أصيب 3 مجندون من قوات أمن شمال سيناء في انفجار عبوة ناسفة ، خلال سير مدرعة بمنطقة جنوب الشيخ زويد، وفقًا لتصريحات مصادر طبيةن اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات صحفية، إن عناصر تكفيرية زرعت عبوة ناسفة بطريق القوات جنوب الشيخ زويد، حيث انفجرت خلال مرور مدرعة تابعة لقوات أمن شمال سيناء أثناء عملية تمشيط ومداهمات بالمنطقة، ما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا، وأسفر الحادث عن إصابة كل من المجندين «سعد.خ.س»، 20 عامًا، باشتباه في كسر بالساقين، و«ثروت.ر.ج»، 20 عامًا، بشظايا متفرقة بالجسد، و«علي.م.م»، 21 عامًا، ببتر في الساقين.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري بسيارة إسعاف، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، كما تمشط قوات الأمن المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى، ولضبط المتورطين في الحادث.

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