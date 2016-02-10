القوات المسلحة تعقد برنامجا تدريبيا لتأهيل المشاركين فى حفظ السلام بأفريقيا

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى إفريقيا التابع لوزارة الخارجية، دورة تدريبية لعناصر القوات المسلحة المقرر سفرها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بكل من كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى، والتى تضم عناصر تخصصية من المهندسين العسكريين ووحدات النقل الثقيل.

شملت الدورة عدداً من الموضوعات منها "الجهود المصرية تحت مظلة الأمم المتحدة فى عمليات حفظ السلام داخل القارة الأفريقية والمهام المكلفة بها تلك القوات داخل أرض المهمة، وأسلوب التعامل مع المواطنين، والعادات والتقاليد التى يتسم بها السكان المحليين بتلك المناطق وأسس الوقاية وحماية المدنيين والأطفال من مخاطر الصراعات والنزاعات وتقديم الدعم لهم."

يأتى ذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بإعداد وتأهيل القوات والعناصر المنوط بها مهام حفظ السلام فى الدول التى تشهد عدم استقرار بالمنطقة، وترسيخ عقيدة الانتباه والقيم والمبادئ العسكرية المصرية الأصيلة فى تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء فى أوقات المحن والأزمات.