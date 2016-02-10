زعيم كوريا الشمالية يعدم رئيس أركان جيشه لاتهامه بالفساد

نقلت وكالة “شينخوا”، الأربعاء،عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية، أن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الشمالية أعدم هذا الشهر بتهمة الفساد.

وحسب الوكالة، أعدم “لي يونج-جيل” رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الشعبي الكوري الشمالي أثناء اجتماع مشترك للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والجيش ترأسه الزعيم “كيم جونج أون”، خلال يومي 2-3 من الشهر؛ وذلك بتهمة تحريض الفصائل والفساد والسعى لتحقيق مكاسب شخصية.

يشار إلى أن “لي” عُين قائدا للفيلق الخامس المسؤول عن الجبهة الوسطى عام 2012، ورئيسًا لهيئة أركان القوات المسلحة عام 2013 بعد أن عمل مديرا للعمليات العسكرية لهيئة أركان الجيش في نفس العام.

وكان “لي عين”، يحظى بثقة الزعيم كيم جونغ أون بعد تعيينه رئيسا للهيئة حتى عام 2014، ويرافقه في زياراته للإشراف على التدريبات العسكرية والزيارات التفقدية للوحدات العسكرية، غير أنه لم يظهر في الاجتماع واحتفال الشعب والجيش بنجاح إطلاق القمر الصناعي “كوانج ميونج سونج –4″ الذي أقيم في بيونج يانج في 8 من الشهر الجاري، وحل محله قائد الجيش الشعبي “لي ميونج سو”.

جدير بالذكر أن قائد الجيش الشعبي “هيون يونج تشول” كان قد أعدم، حسب الأنباء المسربة، في أبريل من العام الماضي.