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صور| «فلفل» لاعب منتخب كرة اليد يعلن خطوبته على حارسة عرين الأهلي السابقة

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صور| «فلفل» لاعب منتخب كرة اليد يعلن خطوبته على حارسة عرين الأهلي السابقة صور| «فلفل» لاعب منتخب كرة اليد يعلن خطوبته على حارسة عرين الأهلي السابقة

أعلن اللاعب محمود خليل “ففل” حارس مرمى المصري لكرة اليد، خطوبته على حارسة مرمى كرة اليد السابقة بالنادي الأهلي اللاعبة مروج جلال.

ونشر “فلفل” صورة له وخطيبته على صحته بموقع فيسبوك من حفل الخطوبة.

وكتبت “مروج” على حسابها بـ”فيسبوك” : “اللهم كما آمنت نبيك محمد في غار حراء وطمست اعين اعدائه آمنه في نهاره وليله واطمس كل سوء عنه اللهم انك تعلم مافي قلبي ونقاء سريرتي فنقي حياتي معه من كل كدر وسوء ياارحم الراحمين واجمعني به في فردوسك الاعلى ياذا الجلال والاكرام”، وأرفقت ذلك بصورة لحفل الخطوبة.

واعلنت “مروج” موافقتها على الارتباط بـ”فلفل” في 31 يناير الماضي بعد بطولة أمم إفريقيا التي ساهم “فلفل”في حصول منتخب الفراعنة عليها، حيث كتبت على صفحتها بـ”فيسبوك” : “لقد عرض علي الأمر وأنا قلت نعم”.
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