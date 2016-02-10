بدء جلسة سماع مرافعة الدفاع في «اقتحام سجن بورسعيد»

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلساتها اليومية، لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013م، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد الشهيرة إعلاميًا بقضية “أحداث سجن بورسعيد”.

وراح ضحية الأحداث السالفة الذكر 42 قتيلًا من بينهم:” ضابط، وأمين شرطة”، وإصابة ما يزيد عن 70مواطنًا، وشمل قرار الاتهام فيها 51متهمًا من بينهم:” 19متهمًا محبوسًا “.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان، ووائل عمر الشحات، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد عبد الستار، وعزب عباس .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، ” أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية وإندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة “.