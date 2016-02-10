أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير- مورينيو أخبر أصدقائه أنه في طريقه لتدريب مانشستر يونايتد

Google+ Print
تقرير- مورينيو أخبر أصدقائه أنه في طريقه لتدريب مانشستر يونايتد تقرير- مورينيو أخبر أصدقائه أنه في طريقه لتدريب مانشستر يونايتد

أوضح تقرير إنجليزي أن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق قد أخبر أصدقائه المقربين أنه أتم الاتفاق على تولي تدريب مانشستر يونايتد بدء من الموسم المقبل.

وحسب ما نشر بصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن المدرب البرتغالي سيكون بديل لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الحالي والذي يتبقى له عام في عقده مما يوحي بأن الشياطين الحمر سيقيلون مدربهم الهولندي.

وكان تشيلسي قد أقال مورينيو في شهر ديسمبر الماضي على خلفية النتائج السيئة بعد أن كان الفريق قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وعين جوس هيدينك مدربا له لنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المدرب البرتغالي قد أخبر زملائه أنه سينتقل إلى "أولد ترافورد" وأن الاتفاق قد تم وسيتولى الفريق بنهاية الموسم الجاري.

واعترض فان جال في المؤتمرات الصحفية التي حضرها في عدة مناسبات قبل وبعد مباريات فريقه على الأسئلة التي كانت توجه له بخصوص مستقبله مع الفريق وتولي مورينيو للمهمة بدلا منه إلا أن الصحيفة قد أكدت أن اعتراض فان جال قد لا يعني شيئا لإدارة الشياطين الحمر التي تستعد لإقالته بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن عودة مورينيو للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز ستجدد الصراع بينه وبين جوسيب جوارديولا الذي سيكون مدرب مانشستر سيتي الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع