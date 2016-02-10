تقرير- مورينيو أخبر أصدقائه أنه في طريقه لتدريب مانشستر يونايتد

أوضح تقرير إنجليزي أن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق قد أخبر أصدقائه المقربين أنه أتم الاتفاق على تولي تدريب مانشستر يونايتد بدء من الموسم المقبل.

وحسب ما نشر بصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن المدرب البرتغالي سيكون بديل لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الحالي والذي يتبقى له عام في عقده مما يوحي بأن الشياطين الحمر سيقيلون مدربهم الهولندي.

وكان تشيلسي قد أقال مورينيو في شهر ديسمبر الماضي على خلفية النتائج السيئة بعد أن كان الفريق قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وعين جوس هيدينك مدربا له لنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المدرب البرتغالي قد أخبر زملائه أنه سينتقل إلى "أولد ترافورد" وأن الاتفاق قد تم وسيتولى الفريق بنهاية الموسم الجاري.

واعترض فان جال في المؤتمرات الصحفية التي حضرها في عدة مناسبات قبل وبعد مباريات فريقه على الأسئلة التي كانت توجه له بخصوص مستقبله مع الفريق وتولي مورينيو للمهمة بدلا منه إلا أن الصحيفة قد أكدت أن اعتراض فان جال قد لا يعني شيئا لإدارة الشياطين الحمر التي تستعد لإقالته بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن عودة مورينيو للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز ستجدد الصراع بينه وبين جوسيب جوارديولا الذي سيكون مدرب مانشستر سيتي الموسم المقبل.