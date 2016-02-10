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تقرير- ميسي قد يغيب عن مواجهة فالنسيا بعد جراحة في الكلى

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تقرير- ميسي قد يغيب عن مواجهة فالنسيا بعد جراحة في الكلى تقرير- ميسي قد يغيب عن مواجهة فالنسيا بعد جراحة في الكلى

لم يخرج ليونيل ميسي نجم برشلونة من قائمة فريقه لمباراة اليوم الأربعاء ضد فالنسيا بكأس ملك إسبانيا على ملعب الأخير إلا أنه قد لا يشارك بسبب العلاج الذي تلقاه مؤخرا في الكلى.

وكان برشلونة قد واجه فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو الأربعاء الماضي وفاز بنتيجة 7-0 سجل خلالها لويس سواريز 4 أهداف وميسي 3.

وغاب ميسي عن تدريبات فريقه الإثنين والثلاثاء لخضوعه لفحوصات بسبب مشاكل يعاني منها في الكلى والتي عانى منها من قبل في ديسمبر الماضي خلال بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في اليابان وفاز بها الفريق الكاتالوني.

وفي تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فقد خضع البرغوث الأرجنتيني إلى جراحة صغيرة في الكلى صباح الثلاثاء لكن لويس إنريكي كان حريصا على عدم التحدث في تفاصيل الأمر خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد فالنسيا.

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