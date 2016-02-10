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سقوط عاطل بحوزته 100 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المدمنين بدمنهور

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سقوط عاطل بحوزته 100 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المدمنين بدمنهور سقوط عاطل بحوزته 100 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المدمنين بدمنهور
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط عاطل وبحوزته 100 تذكرة هيروين بقصد الاتجار بمدينة دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ضبط "ر م ع" 27 سنة عاطل ومقيم شارع الوكيل قسم دمنهور، سبق اتهامه فى 13 قضية متنوعة مخدرات وسرقة وضرب، آخرهم القضية رقم 11242/2015 جنح مركز دمنهور، وبحوزته 100 تذكرة تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 80 جنيها، وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2462 جنايات قسم دمنهور لسنة 2016.

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