أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 260 شيكارة أرز غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بأسيوط

Google+ Print
ضبط 260 شيكارة أرز غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بأسيوط ضبط 260 شيكارة أرز غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بأسيوط
تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 260 شيكارة أرز زنة الواحدة 50 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية مكبرة بابوتيج فى أسيوط، وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث التموين، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات بقيام "أحمد. ذ. د. م" 32 سنة مقيم قبلى البلد بندر أبوتيج صاحب مصنع للمواد الغذائية كائن طريق أسيوط سوهاج السريع بتعبئة مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

وعلى الفور تم إعداد حملة استهدفت المصنع وضبط بالمصنع كميات كبيرة من الأرز غير المطابقة للمواصفات، لزيادة نسبة الكسر بها وعدم وجود بيانات إنتاج ومدة صلاحية وبيناتها كالتالى 13 طنا من الأرز معباة داخل 260 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلوجراما وغير مدون عليها بيانات أو تواريخ إنتاج وصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، وتم التحفظ على المطبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم