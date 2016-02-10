ضبط 260 شيكارة أرز غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بأسيوط

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 260 شيكارة أرز زنة الواحدة 50 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية مكبرة بابوتيج فى أسيوط، وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث التموين، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات بقيام "أحمد. ذ. د. م" 32 سنة مقيم قبلى البلد بندر أبوتيج صاحب مصنع للمواد الغذائية كائن طريق أسيوط سوهاج السريع بتعبئة مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

وعلى الفور تم إعداد حملة استهدفت المصنع وضبط بالمصنع كميات كبيرة من الأرز غير المطابقة للمواصفات، لزيادة نسبة الكسر بها وعدم وجود بيانات إنتاج ومدة صلاحية وبيناتها كالتالى 13 طنا من الأرز معباة داخل 260 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلوجراما وغير مدون عليها بيانات أو تواريخ إنتاج وصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، وتم التحفظ على المطبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.