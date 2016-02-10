أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

22 مارس.. أولى جلسات دعوى بطلان قرار وقف بث جلسات مجلس النواب

Google+ Print
22 مارس.. أولى جلسات دعوى بطلان قرار وقف بث جلسات مجلس النواب 22 مارس.. أولى جلسات دعوى بطلان قرار وقف بث جلسات مجلس النواب
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جلسة 22 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، لإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بوقف بث جلسات المجلس.

واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 21995 لسنة 70 ق رئيس مجلس النواب.

وقال إن قرار منع البث يعد انتهاكا لحق الشعب، مشيرا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، وأجاز جعل إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365