22 مارس.. أولى جلسات دعوى بطلان قرار وقف بث جلسات مجلس النواب

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جلسة 22 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، لإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بوقف بث جلسات المجلس.

واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 21995 لسنة 70 ق رئيس مجلس النواب.

وقال إن قرار منع البث يعد انتهاكا لحق الشعب، مشيرا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، وأجاز جعل إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى.

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