مباحث الإسكندرية تضبط هاربا من 130 حكما فى قضايا تبديد

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية.

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام بقسم شرطة اللبان، من ضبط كل من "محمد.ع" - 67 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى عدد 130 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد" بلغت جملت الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 57 سنة.

كما تم ضبط "عبدالله.ع" - 54 سنة بالمعاش، و"محمد.ع" - 49 سنة بالمعاش المحكوم عليهما فى عدد 27 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد"، بلغت جملت الأحكام الصادرة ضدهما لكل منهما بالحبس لمدة 27 سنة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط "على. م" - 22 سنة، عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.