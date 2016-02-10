ضبط خارجين على القانون بحوزتهم مخدرات قبل ترويجها على المدمنين بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، من ضبط "أحمد. س" 21 سنة عاطل بحوزته 5 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 125 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ 145 جنيهاً - وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن النقيب محمد طبانه، الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة محرم بك من ضبط كل من " مسعد. م" 24 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة العطارين، و"عبداللطيف. م" 20 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك، بحوزتهما 1000 قرص مخدر أثناء إستقلالهما السيارة رقم س ب ع مصر" قيادة الثانى" .

أقر المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجارن واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن المقدم خالد الدهشان والنقيب محمد الزينى المعينان خدمة الكول الأمنى بدائرة قسمى "مينا البصل – الدخيلة" من ضبط "حسام الدين. م" 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم كرموز المحكوم عليه فى القضية جنح برج العرب بالحبس لمدة 6 شهور، وبحوزته 25 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام، وعدد 6 أقراص مخدرة، ومبلغ مالى 220 جنيهاً، وهاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من ضبط "عبد الغفار. ا" 59 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "16" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 45 جراما، بقصد الاتجار ومبلغ 1250 جنيها، وهاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.