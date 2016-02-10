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إحالة أوراق 4 متهمين قتلوا 2 وأصابوا 3 آخرين فى مشاجرة بقنا للمفتى

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إحالة أوراق 4 متهمين قتلوا 2 وأصابوا 3 آخرين فى مشاجرة بقنا للمفتى إحالة أوراق 4 متهمين قتلوا 2 وأصابوا 3 آخرين فى مشاجرة بقنا للمفتى
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار فتحى أبوزيد وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة ومصطفى جلال، بإحالة أوراق 4 متهمين فى قتل اثنين وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بقفط لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى يوليو 2014، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا بنشوب مشاجرة بمركز قفط، مما أسفر عن مقتل كل من محمود حسن وأحمد حمام، وإصابة 3 آخرين، وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عيد ح م" و"حسين س م" و "عبد الله م ع" و"عبد الرحمن ا ع" بالاشتراك و3 آخرين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، والتى قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات قنا التى قضت اليوم بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم وتحديد جلسة 11 أبريل القادم للنطق بالحكم على جميع المتهمين.
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