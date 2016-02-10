الأمن العام يضبط 146 قطعة سلاح و311 قضية اتجار بالمواد المخدرة

وجه اللواء السيد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات عن ضبط 146 قطعة سلاح نارى، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 199 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 311 قضية (253 اتجار، 58 تعاطى، وضبط 3 تشكيلات عصابية، وضبط 68 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وضبط 4 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم (4 قطع سلاح أبيض)، وضبط "11 سيارة" مبلغ بسرقتها.

>وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 27633 حكما على مستوى الجمهورية.