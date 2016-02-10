مأمور قسم أول مدينة نصر: مجموعات مسلحة هاجمت على ديوان القسم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

وعقب سماع شاهد الإثبات الأول نادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى اللواء طارق زياد، مأمور قسم مدينة نصر أول أثناء الأحداث، والذى قال بعد حلف اليمين أنه يوم فض اعتصام رابعة هاجمت مجموعات مسلحة على ديوان القسم فى محاولة منهم لاقتحام القسم وإثارة الزعر ومحاولة التعدى على سيارات الشرطة المتواجدة بديوان القسم.

وأشار الشاهد إلى أن قوات القسم قامت بالتصدى للمتظاهرين، وتم إلقاء القبض على بعضهم، وردا على سؤال الدفاع عن وصف الشاهد لمشاهد اقتحام القسم رد الشاهد قائلا:"إن بعض المتظاهرين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، وبعضهم قام بتكسير السيارات المتواجدة فى العقارات المقابلة للقسم.

وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد مصطفى، والذى قال بعد حلف اليمين إنه يعمل مهندس اتصالات، وأضاف أنه كان راكن سيارته فى الجراش المواجه لقسم مدينة نصر، وأن سيارته كانت قد ظهر بها آثار إطلاق عيار نارى ناحية الباب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

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