محمد بن راشد: سيتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد في الخامسة من مساء اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه سيتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد في الخامسة من مساء اليوم.

> وقال سموه أن دولة الإمارات ستبدأ مع التشكيل الوزاري مرحلة جديدة لعبور المستقبل.